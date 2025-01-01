Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 157: Fallobst
22 Min.Ab 12
Diät des Todes: Vor den Augen einer Gruppe von Übergewichtigen fällt Anna Winter, die Leiterin eines Diätinstituts, tot um. Alles deutet auf eine Vergiftung hin. Die Kommissare entdecken, dass nicht jeder der erfolgreichen Geschäftsfrau die Butter auf dem Brot gegönnt hat.
