Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 164: Gespannt
22 Min.Ab 16
Isabel Miro wird mit einem BH in der Umkleidekabine eines Kaufhauses erdrosselt. Blonde kurze Haare am Tatwerkzeug scheinen die Ermittler zum Täter zu führen, aber ist der Fall wirklich so einfach zu lösen?
