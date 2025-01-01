Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf der falschen Spur

SAT.1Staffel 6Folge 168
Folge 168: Auf der falschen Spur

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau verunglückt auf der Landstraße. Zunächst sieht alles nach Selbstmord aus, doch das Auto wurde manipuliert. Galt der Anschlag wirklich ihr, denn ihr Mann behauptet, er sollte eigentlich das Opfer sein. War es ein heimtückischer Racheakt oder steckt etwas ganz anderes hinter der Tat?

SAT.1
