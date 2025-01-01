Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Filmriss

SAT.1Staffel 6Folge 169
Folge 169: Filmriss

22 Min.Ab 12

Nach einer durchzechten Nacht liegt der 14-jährige Tim Weiß tot auf der Straße. Die Spur führt zum Flatrate-Saufen: "So viel Bier du trinken kannst, für nur zehn Euro!" Starb Tim an einer Alkoholvergiftung oder wurde er brutal ermordet?

SAT.1
