Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 177: Staatsgeheimnis
22 Min.Ab 12
Die Nacht des Grauens: Erst wird die Haushälterin der Familie Valbert brutal erschossen, dann verschwindet Valerie, die Tochter des Hauses. Hängen die beiden Taten mit den Ermittlungen ihres Vaters als Staatsanwalt zusammen oder ist der Täter im privaten Umfeld der Familie zu suchen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1