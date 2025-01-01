Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Staatsgeheimnis

SAT.1Staffel 6Folge 177
Staatsgeheimnis

StaatsgeheimnisJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 177: Staatsgeheimnis

22 Min.Ab 12

Die Nacht des Grauens: Erst wird die Haushälterin der Familie Valbert brutal erschossen, dann verschwindet Valerie, die Tochter des Hauses. Hängen die beiden Taten mit den Ermittlungen ihres Vaters als Staatsanwalt zusammen oder ist der Täter im privaten Umfeld der Familie zu suchen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen