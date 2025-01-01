Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vernascht

SAT.1Staffel 6Folge 183
Vernascht

VernaschtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 183: Vernascht

22 Min.Ab 12

Süße Versuchung: Beate Ross nascht gern, sei es Schokolade oder Männer. Aber genau das wird ihr zum Verhängnis: Ihr Mörder schickt ihr giftige Pralinen. Beate stirbt, und die Kommissare stellen sich die Frage: Musste die Frau für ihre zahlreichen Affären bezahlen oder liegt das Motiv des Täters ganz woanders?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen