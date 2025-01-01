Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 189: Der Sündenfall
22 Min.Ab 12
Der katholische Priester Robert Mühleisen liegt erschlagen in seiner Kirche. Die Mitglieder der Gemeinde sagen nur Gutes über ihn, trotzdem führen die Ermittlungen die Kommissare zum Straßenstrich und zu einem riskanten Doppelleben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1