Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 190: Die Wanne ist voll
22 Min.Ab 12
Als die Prostituierte Maren Krieger in ihre Wanne steigt, ahnt sie nicht, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat. Sie muss qualvoll ertrinken, als der Mörder ihren Kopf brutal unter Wasser drückt. Zwischen psychopathischen Freiern und spießigen Nachbarn stoßen die Kommissare auf eine grausame Wahrheit ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1