Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Auf die Schliche gekommen

SAT.1Staffel 6Folge 191
Auf die Schliche gekommen

Auf die Schliche gekommenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 191: Auf die Schliche gekommen

22 Min.Ab 12

Die Kommissare Thomas Bossmann und Nina Schmeuser werden zu der Stürmung eines Hauses gerufen. Niemand weiß, was sie erwartet. Und niemand ahnt, dass dieser Einsatz die beiden an die Grenzen ihrer Belastbarkeit führt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen