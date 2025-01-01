Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie konntest du nur?

SAT.1Staffel 6Folge 22
Folge 22: Wie konntest du nur?

22 Min.Ab 12

Eine unbekannte Frauenleiche liegt im Straßengraben. Wenig später entdecken die Kommissare das Tatfahrzeug bei einem Gebrauchtwagenhändler. Warum wurde das Mädchen überfahren? Und von wem?

