Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausnahmezustand

SAT.1Staffel 6Folge 25
Ausnahmezustand

AusnahmezustandJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 25: Ausnahmezustand

22 Min.Ab 12

Ein Unbekannter stürmt bewaffnet das Lehrerzimmer und nimmt nur die Lehrerinnen als Geisel. Dann entlässt der Täter plötzlich eine von ihnen - sie soll die Namen zweier Schülerinnen gegenüber der Presse erwähnen. Die Kommissare sind ratlos: Wer ist der Geiselnehmer und was hat er vor?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen