Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Bauernopfer

SAT.1Staffel 6Folge 31
Folge 31: Das Bauernopfer

22 Min.Ab 12

Mit einem Sportwagen wird die Prostituierte Nadine Breslow auf dem Straßenstrich überfahren und der Fahrer begeht Fahrerflucht. Auf der Jagd nach dem Täter stoßen die Kommissare auf dunkle Familiengeheimnisse.

SAT.1
