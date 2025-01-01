Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Puppenspiel
22 Min.Ab 12
Eine erschlagene Frau, eine Spritztour mit dem Chef und eine demolierte Schaufensterpuppe. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Was geschah wirklich auf der einsamen Landstraße? Bei der Suche nach Vickys Mörder stoßen Conny Niedrig und Bernie Kuhnt auf das fehlende Puzzleteil und damit auf die traurige Wahrheit.
