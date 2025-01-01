Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Steh' deinen Mann
22 Min.Ab 12
Der wichtigste Event für Duisburger Pornofans endet mit einer Leiche. Beim großen Pornofilm-Casting von Dragan Goldberg bricht die Anheizerin Vanessa Franke tot zusammen. Die Kommissare ermitteln zwischen knallhartem Geschäft und männlicher Eitelkeit.
