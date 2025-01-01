Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Auf den Hund gekommen
22 Min.Ab 12
Nach einer Entführung kommt die Schülerin Isabel Rütting in einem dunklen Kellerverlies zu sich - sie ist gefesselt und allein. Panisch schreit sie um Hilfe, denn zum Überleben braucht sie dringend ihr Insulin.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1