Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Wo ist Mama?
22 Min.Ab 12
Eine einsame Landstraße, eine vermeintliche Autopanne und zwei hilflose Frauen - Doris Auerberg wird auf offener Straße entführt, ihre Tochter niedergeschlagen. Geht es um Lösegeld oder hat der Täter ein anderes Motiv?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1