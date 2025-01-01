Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 44: Aus Spiel wird ernst
22 Min.Ab 12
Frauke Reimann erschlägt in Panik einen Mann, der sie angeblich vergewaltigen wollte. Der Fall scheint klar - Frauke hat aus Notwehr gehandelt. Doch dann stoßen die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt auf Ungereimtheiten, die die Tat in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen und einen perfiden Plan enttarnen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
