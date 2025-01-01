Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 50: Ausgespielt
22 Min.Ab 12
Drei Schüsse hallen durch die Nacht, dann ist Katrin Gunders tot, erschossen in ihrem Auto. Wer tötete die junge Journalistin? Die Kommissare werfen einen Blick hinter die Kulisse der glamourösen Welt des Fernsehens ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1