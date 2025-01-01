Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 58: ... und raus bist du!
22 Min.Ab 12
Ein nächtliches Spielchen unter Freunden endet für die 23-jährige Cindy Klären tödlich. Mit zerrissenen Kleidern und blutigen Wunden wird sie am nächsten Tag im Wald gefunden. Wer hat sich nicht an die Spielregeln gehalten und versucht jetzt, den Schwarzen Peter seinen Freunden unterzujubeln?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1