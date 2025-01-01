Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der verlorene Sohn

SAT.1Staffel 6Folge 60
Der verlorene Sohn

Der verlorene SohnJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 60: Der verlorene Sohn

22 Min.Ab 12

Während der 13-jährige Benny Helmer in seinem Zimmer Musik hört, wird im Haus eingebrochen und sein geliebter Hund in der Küche getötet. Ein am Tatort gefundenes Foto von Bernie Kuhnt wirft Fragen auf - die Ereignisse überschlagen sich ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen