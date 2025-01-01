Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 60: Der verlorene Sohn
22 Min.Ab 12
Während der 13-jährige Benny Helmer in seinem Zimmer Musik hört, wird im Haus eingebrochen und sein geliebter Hund in der Küche getötet. Ein am Tatort gefundenes Foto von Bernie Kuhnt wirft Fragen auf - die Ereignisse überschlagen sich ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
