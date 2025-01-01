Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Und ewig lockt das Böse

SAT.1Staffel 6Folge 66
Und ewig lockt das Böse

Folge 66: Und ewig lockt das Böse

22 Min.Ab 12

Nach einer heißen Liebesnacht mit Ermittlerin Nina Schmeuser wird der Journalist Jonas Seifert auf offener Straße erschossen. Erste Spuren führen ins Rotlichtmilieu. Warum musste Jonas Seifert sterben und welches Geheimnis nahm er mit in den Tod?

