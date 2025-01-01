Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ein fast perfektes Doppelleben

SAT.1Staffel 6Folge 74
Ein fast perfektes Doppelleben

Folge 74: Ein fast perfektes Doppelleben

22 Min.Ab 12

Tom Odenwald wird tot in seinem Auto gefunden, alles deutet auf Selbstmord hin. Aber der Ingenieur spielte ein falsches Spiel: Er hatte nicht nur eine Ehefrau, sondern auch eine Verlobte. Musste das Opfer den Reiz des Verbotenen mit seinem Leben bezahlen?

SAT.1
