Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geben und Nehmen

SAT.1Staffel 6Folge 75
Geben und Nehmen

Folge 75: Geben und Nehmen

22 Min.Ab 12

Der 61-jährige Rudolf Brückner wird in seinem Haus erschossen. Doch wer hat ein Motiv, den großzügigen Spender aus dem Weg zu räumen? Auf der Suche nach Brückners Mörder stoßen die Kommissare auf ein Verbrechen ganz anderer Art.

SAT.1
