Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der letzte Vorhang

SAT.1Staffel 6Folge 80
Der letzte Vorhang

Der letzte VorhangJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 80: Der letzte Vorhang

22 Min.Ab 12

Die Bretter, die die Welt bedeuten, bringen Tatjana den Tod. Vergiftet bei der Generalprobe, kommt jede Hilfe für die junge Schülerin zu spät. Viele scheinen bei dem Theaterprojekt ein Motiv zu haben. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel, das nur schwer zu lösen scheint.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen