Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 88: Hirngespinste
22 Min.Ab 12
Ein Phantom mit grauen Haaren im Seniorenheim? Aufgeregt berichtet Helmut Wegmann von einem Unbekannten, der nach seinem Leben trachtet. Die Heimleitung ignoriert die Angst des alten Mannes, bis er am nächsten Morgen ermordet in seinem Bett aufgefunden wird.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1