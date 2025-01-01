Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Vom Paulus zum Saulus

SAT.1 Staffel 6 Folge 89
Folge 89: Vom Paulus zum Saulus

22 Min.Ab 12

Mord auf offener Straße - die Drogenfahnderin Susanne Krüger wird vor den Augen ihrer Freundinnen erschossen. Steckt ein brutaler Duisburger Drogenboss hinter dem Anschlag? Oder kommt der Täter aus den eigenen Reihen?

SAT.1
