Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 90: Game Over
22 Min.Ab 6
Verena Reiß entgeht nur knapp einer Vergewaltigung. Auf der Flucht wird sie das Opfer eines Verkehrsunfalls. Die Ermittlungen ergeben, dass vier Monate zuvor ein ähnliches Verbrechen stattgefunden hat. Die Verbindung scheint das Online-Spiel "Jagdfieber" zu sein. Können die Kommissare den Jäger stoppen, bevor es weitere Opfer gibt?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
6
Copyrights:© SAT.1