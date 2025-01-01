Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 97: Liebesentzug
22 Min.Ab 12
Die Treuetesterin Hanna Reinhuber stürzt im Treppenhaus eines Parkhauses in den Tod. Tragischer Unfall oder eiskalter Mord? In einem Netz aus enttäuschter Sehnsucht, wahrer Treue und blinder Wut nehmen die Kommissare die Ermittlungen auf.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1