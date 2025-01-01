Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 99: Der rettende Engel
22 Min.Ab 12
Der Lehrer Uwe Stock wird auf der Straße erschossen - die zwei maskierten Täter flüchten in einem dunklen Wagen. Die einzige Augenzeugin kann den Kommissaren nicht weiterhelfen. Aber da sind noch die letzten Worte des sterbenden Lehrers, die den Kommissaren ein Rätsel sind ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
