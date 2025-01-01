Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der rettende Engel

SAT.1Staffel 6Folge 99
Der rettende Engel

Der rettende Engel

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 99: Der rettende Engel

22 Min.Ab 12

Der Lehrer Uwe Stock wird auf der Straße erschossen - die zwei maskierten Täter flüchten in einem dunklen Wagen. Die einzige Augenzeugin kann den Kommissaren nicht weiterhelfen. Aber da sind noch die letzten Worte des sterbenden Lehrers, die den Kommissaren ein Rätsel sind ...

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

