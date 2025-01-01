Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Ausflug

SAT.1Staffel 7Folge 105
Der Ausflug

Der AusflugJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 105: Der Ausflug

22 Min.Ab 12

Für drei Freundinnen endet ein scheinbar netter Ausflug in einer dramatischen Entführung. Übrig bleibt nur Mandy Steiner, doch die kann sich an nichts erinnern und weiß nicht, was ihren Freundinnen zugestoßen ist. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen