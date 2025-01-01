Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 107: Das Phantom
22 Min.Ab 12
Die Designerdroge Crystal Meth fordert ihre Opfer an einer Duisburger Schule. Zwei Dealer werden geschnappt, doch in der Vernehmung stirbt einer der beiden an einer Überdosis. Die Kommissare müssen den Drahtzieher schnappen, bevor die Droge weitere Leben kostet.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1