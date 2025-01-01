Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 108: Gegrillt
22 Min.Ab 12
Tödliches Sonnenbad - Susette Möller, Inhaberin eines Solariums, wird verbrannt auf einer ihrer Sonnenbänke aufgefunden. Sie wurde brutal niedergeschlagen und dann gefesselt. Wer wollte die Frau auf so bestialische Weise aus dem Weg räumen? Ein Konkurrent, oder steckt ein ganz anderes Motiv hinter der Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
