Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 109: Alles hat seinen Preis
22 Min.Ab 12
Mysteriöser Mord an einer Prostituierten. Auch drei Tage nach der grausamen Tat gibt es noch keine Spur von Melanies Mörder. Bis völlig unerwartet eine DVD mit prekärem Inhalt an die Öffentlichkeit gelangt.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1