Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 110: K.O.
22 Min.Ab 12
Nach einer durchzechten Partynacht wird die Schülerin Jessika Meissner tot im Elternschlafzimmer des Gastgebers gefunden. Tödlicher Drogenkonsum oder heimtückischer Mord? Die Kommissare sind sich sicher, dass einer der Partygäste mehr weiß, als er zugibt.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1