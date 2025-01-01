Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 114: Der Dritte im Bunde
22 Min.Ab 12
Daniel Nüttel verlässt wie gewohnt am Morgen das Haus, um sich auf den Weg in die Arbeit zu machen. Doch dort kommt er nie an. Seine schwangere Frau ist außer sich vor Sorge. Ist ihr Mann noch am Leben? Die Kommissare ermitteln unter Hochdruck, doch mit jeder Sekunde schwindet die Hoffnung, den 28-Jährigen lebend wieder zu finden ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1