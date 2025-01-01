Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 118
Folge 118: Die Löwin

22 Min.Ab 12

Karin Gather und Anna Leibold wachen in einem verschlossenen Keller auf. Beide können sich an nichts erinnern, beide haben keine Ahnung, wo sie sind und wie sie hier herkamen. Aber die Frauen kennen sich und können sich auf den Tod nicht ausstehen ... Was hat der Täter mit den beiden Frauen vor?

SAT.1
