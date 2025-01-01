Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 130: Verlassen
22 Min.Ab 12
In den Tod getrieben? Tim Klein wird leblos in seinem Auto im Straßengraben gefunden. Auf seinem Handy die SMS: "Du hast den Tod verdient". Die Kommissare ermitteln und stoßen auf eine Welt, in der Freundschaft keine Bedeutung mehr hat ...
