Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 131: Je oller, desto doller
22 Min.Ab 12
Mord und Todschlag in der Familie Schmelzer: Nur Stunden nach der Beerdigung ihres Großvaters liegt die 32-jährige Romina Schmelzer erschlagen in dessen Wohnung. Auf der Suche nach ihrem flüchtigen Bruder stoßen die Kommissare auf eine alte Liebe und einen unverhofften Geldsegen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1