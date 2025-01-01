Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 132
Folge 132: Sag die Wahrheit!

22 Min.Ab 12

Gina Weber stürzt von ihrem Balkon und ist sofort tot. Verletzungen an ihrem Körper deuten darauf, dass sie nicht freiwillig gesprungen ist. Unter Verdacht gerät ihr Freund - wollte sie sich trennen und er rastete aus? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

