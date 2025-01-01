Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 139
Folge 139: Fataler Fehler

22 Min.Ab 12

Zwei Fahrer eines Geldtransporters werden Opfer eines Tricks: Als sie einer verletzten Frau helfen wollen, werden sie überfallen. Einer der Täter verliert die Fassung, es fallen tödliche Schüsse...

SAT.1
