Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 149: Spurensuche
22 Min.Ab 12
Ein toter Junkie auf einer Wiese gibt den Kommissaren Rätsel auf: Er trägt nur Socken und Unterhose, in seinem Magen finden sich Geld und ein Regenwurm. Außerdem ist seine Zunge blau gefärbt und eine unbekannte Handynummer steht auf seiner Hand. Viele Hinweise, doch noch passt nichts zusammen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
