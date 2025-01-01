Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 150: Alte Liebe rostet
22 Min.Ab 12
Helmut Fechner wird vergiftet in einer Schrebergartensiedlung gefunden. Die Familie steht unter Schock, doch die Nachbarn scheinen erleichtert zu sein. War die Tat der tödliche Höhepunkt in einem Krieg unter Kleingärtnern oder steckt hinter dem Mord ein ganz anderes Motiv?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1