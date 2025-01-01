Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Menschenunwürdig - verreckt im Bett

SAT.1Staffel 7Folge 154
Menschenunwürdig - verreckt im Bett

22 Min.Ab 12

Ein 83-jähriger Pflegepatient wird ermordet aufgefunden. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare auf mysteriöse Widersprüche im Pflegeheim und bei der Heimleitung. Doch die Wahrheit ist noch viel schockierender ...

