Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 162: Sing mir das Lied vom Tod
22 Min.Ab 12
Die Sängerin Melissa Breuer stirbt an einem Drogencocktail. Haben die Kommissare es mit dem Anschlag einer Konkurrentin zu tun oder hat sie das tödliche Gebräu selbst zu sich genommen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1