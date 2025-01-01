Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Wahrheit

SAT.1Staffel 7Folge 163
Tödliche Wahrheit

Tödliche WahrheitJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 163: Tödliche Wahrheit

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird vor ihrer Haustür mit einer Armbrust erschossen - eine ungewöhnliche Tatwaffe. Der erste Verdacht fällt auf ihren Mann, der eine Affäre hat. Doch ist er wirklich der Mörder oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

