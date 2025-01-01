Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 167: Missbrauchte Träume
22 Min.Ab 12
Der Schmuddelfotograf Gerd Pullmann wird während eines Fotoshootings erschossen. Zwischen bezahlter Erotik und naiven Träumen scheint das Model Tina Heinershausen die einzige Zeugin der Tat zu sein ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1