Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Wo ist Felix?

SAT.1Staffel 7Folge 170
Wo ist Felix?

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 170: Wo ist Felix?

22 Min.Ab 12

Der einjährige Felix wurde aus dem Garten seiner Eltern entführt. Die Kommissare ermitteln fieberhaft, doch mit jeder Sekunde schwinden die Hoffnungen, den Jungen lebend zu finden ...

