Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 170: Wo ist Felix?
22 Min.Ab 12
Der einjährige Felix wurde aus dem Garten seiner Eltern entführt. Die Kommissare ermitteln fieberhaft, doch mit jeder Sekunde schwinden die Hoffnungen, den Jungen lebend zu finden ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1