Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 171: Trügerisches Paradies
22 Min.Ab 12
Der Sunnyboy Ronny Schlosser wird an einem Badesee niedergeschlagen und erdrosselt. Während der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf einige düstere Geheimnisse und damit auch auf ein Mordmotiv ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
