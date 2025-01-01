Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trügerisches Paradies

SAT.1Staffel 7Folge 171
Folge 171: Trügerisches Paradies

22 Min.Ab 12

Der Sunnyboy Ronny Schlosser wird an einem Badesee niedergeschlagen und erdrosselt. Während der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf einige düstere Geheimnisse und damit auch auf ein Mordmotiv ...

SAT.1
