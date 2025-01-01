Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Aus purer Verzweiflung

SAT.1Staffel 7Folge 45
Folge 45: Aus purer Verzweiflung

22 Min.Ab 12

Julia Segert wird in einem blutverschmierten Abendkleid von der Polizei aufgegriffen. Sie ist völlig verwirrt, wie im Wahn stammelt sie nur noch die Worte: Sie ist tot. Die Kommissare tappen im Dunkeln - bis die Leiche eines zweiten Mädchens gefunden wird ...

SAT.1
