Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Verspielte Freiheit
22 Min.Ab 12
Die Bässe wummern, die Stimmung kocht. Doch dann wird die ausgelassene Studentenparty jäh unterbrochen: Die 21-jährige Sina Eckelkamp liegt blutend und vergewaltigt im Hinterhof. Bei ihren Ermittlungen merken die Kommissare Niedrig und Kuhnt zu spät, dass ihnen der Täter eine tödliche Falle stellt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1